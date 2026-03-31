В Иркутске благоустроят сквер имени Ю. А. Ножикова

В Иркутске в этом году благоустроят сквер имени Ю. А. Ножикова, расположенный на пересечении улиц Сухэ-Батора и Горького. Работы проведут по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в администрации города.

Проектом предусмотрены вертикальная планировка территории и устройство наружного освещения. В сквере заменят тротуарную плитку, установят скамейки и урны. Также проведут озеленение: обустроят газоны, высадят многолетники, деревья и кустарники.

«Благоустройство сквера имени Юрия Абрамовича Ножикова – это не просто приведение в порядок общественного пространства. Это дань памяти выдающемуся государственному деятелю, который руководил нашей областью в сложнейший период современной истории России», – отметил мэр Иркутска Руслан Болотов.

Напомним, что Юрий Ножиков руководил Иркутской областью в 1991–1997 годах, в период масштабных экономических реформ. Сквер, носящий его имя, станет еще одним местом отдыха в центре города.


/ Сибирское Информационное Агентство /
