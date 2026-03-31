Доллар по 85: аналитики назвали коридор курса валют на апрель и главные риски для рубля

В апреле курс рубля будет зависеть от трех ключевых факторов: цен на нефть, решений Банка России и геополитической обстановки. Аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова поделилась своим прогнозом.
Нефть и бюджет
Главным драйвером для российской валюты станет заседание ОПЕК+ 5 апреля. Если картель увеличит добычу, это поможет стабилизировать цены на нефть, которые в марте выросли на 39%. По прогнозам, Brent останется выше $75 за баррель. Высокие цены на энергоносители поддержат бюджет и укрепят рубль, особенно если Минфин сохранит текущие параметры бюджетного правила.
Геополитика и ЦБ
Ключевым риском остается геополитика. Любые новости о переговорах по украинскому конфликту или ситуации вокруг Ирана могут вызвать резкие колебания курса. Внутри страны Банк России, вероятно, продолжит мягкую денежно-кредитную политику и 24 апреля снизит ключевую ставку до 14,5%. Однако растущая инфляция может заставить регулятора сделать паузу.
Прогноз на месяц
Аналитики ожидают, что в апреле курс будет колебаться в следующих диапазонах:
- Доллар США: 79–85 рублей.
- Евро: 91–97 рублей.
- Китайский юань: 11,2–12 рублей.