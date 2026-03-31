«Терракотовая армия стала ближе»: S7 Airlines запустила прямой рейс из Новосибирска в древний Сиань

S7 Airlines расширяет географию полетов в Китай. Сегодня состоялся первый рейс по новому маршруту Новосибирск — Сиань. Самолет вылетел практически с полной загрузкой, что подтверждает высокий спрос на направление.

Рейсы будут выполняться дважды в неделю (по понедельникам и пятницам), а время в пути составит 4 часа 15 минут. Новосибирск стал вторым городом России после Москвы, откуда можно напрямую добраться до древней столицы Поднебесной.

Это не единственное новое направление. Накануне, 29 марта, из Новосибирска отправился и первый прямой рейс в Шанхай. Полеты в этот мегаполис также выполняются два раза в неделю (среда и воскресенье) и занимают 5 часов 50 минут.

Развитие авиасообщения с Китаем — часть масштабной стратегии S7. В летнем сезоне 2026 года авиакомпания также запустила рейсы из Иркутска в Гуанчжоу и увеличила частоту полетов из Новосибирска в Пекин до 9 рейсов в неделю.