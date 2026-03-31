«Январский шок»: почему россияне стали меньше тратить и когда ждать возвращения к нормальной жизни

Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) сообщил о падении потребительского спроса в январе на 1,9% к декабрю при среднем росте на 0,2–0,5% в 2025-м. Эта динамика фиксируется на фоне снижения ключевой ставки и роста зарплат.

– Мы обращаем внимание на то, что снижение ключевой ставки на протяжении оставшейся части 2025 года носило сдержанный характер, а доходность банковских вкладов оставалась на высоком уровне, замедление инфляции наметилось лишь к концу третьего — началу четвертого квартала 2025 года, – отмечает Наталья Мильчакова, аналитик Freedom Finance Global. – Этот процесс сопровождался удешевлением отдельных категорий товаров, включая продукты питания. К примеру, в четвертом квартале 2025 года наблюдалось существенное снижение стоимости куриных яиц и сахара, главным образом из‑за избыточного производства данных продуктов в течение года, присутствия импортных аналогов и высокой насыщенности рынка.

Среди непродовольственных товаров заметно подешевели одежда и обувь, чему способствовали ослабление спроса на фоне высокой инфляции, уход с российского рынка множества зарубежных брендов и переориентация потребителей на более доступные китайские и отечественные аналоги.

Влияние повышения НДС затронуло исключительно непродовольственные товары и услуги, проявившись лишь в январе 2026 года. При этом на стоимость услуг не меньшее воздействие оказало увеличение тарифов ЖКХ.

– По нашему мнению, сокращение уровня потребления в январе носило временный характер. Вместе с тем реальная ситуация с потреблением могла быть не настолько критична, как ее представляют отдельные эксперты. Падение спроса в январе могло быть обусловлено временным всплеском инфляции из‑за роста НДС, а также завершением новогодних праздников, в преддверии и в ходе которых потребление традиционно повышается. По нашим прогнозам, во втором полугодии 2026 года показатель будет увеличиваться 0,5–0,7% в месяц, прежде всего благодаря высоким процентным ставкам и продолжающемуся росту номинальных доходов, а также на фоне замедления роста потребительских цен, – резюмирует Наталья Мильчакова.