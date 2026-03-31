«Китайцы» на вторичке: почему россияне массово избавляются от новых автомобилей

Продажи подержанных китайских автомобилей в России за февраль увеличились на 46% в годовом выражении (г/г), до 27 тыс. единиц, при росте продаж на вторичном рынке в целом лишь на 4% г/г. В результате доля китайских марок увеличилась до 6,1%, что на 2 п.п. выше уровня прошлого года. Лидерами остаются Chery (5,6 тыс.), Geely (4,7 тыс.) и Haval (4,2 тыс.), а в модельном разрезе спрос сосредоточен на Tiggo 4, Tiggo 7 и Jolion.

– Динамика этого рынка объясняется сразу несколькими факторами, – отмечает Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global. – Во-первых, на реализацию поступил значительный объем автомобилей, купленных в 2023–2024 годах, то есть в период активного замещения ушедших брендов. Сейчас это двух-трехлетние машины, на которые приходится около 58% перепродаж. Во-вторых, сохраняется осторожное отношение к долгосрочной надежности китайских авто, что стимулирует владельцев продавать их на раннем этапе эксплуатации. В-третьих, расширение парка напрямую увеличивает предложение на вторичном рынке.

Ключевыми бенефициарами этого тренда выступают сами китайские бренды, которые укрепляют присутствие уже не только на первичном, но и на вторичном рынке, а также дилерские сети и лизинговые компании, активно работающие с такими автомобилями. Дополнительный эффект получают сервисы и поставщики запчастей, у которых растет поток клиентов.

– По нашим прогнозам, в ближайшие месяцы данный тренд сохранится. По итогам первого квартала доля китайских автомобилей на вторичном рынке может достичь 6,5–7%. Это означает дальнейшее структурное смещение рынка в сторону китайских марок и постепенное формирование полноценной экосистемы их обслуживания и перепродажи, – резюмирует эксперт.