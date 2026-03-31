Минфин возвращается: как возобновление валютных операций в июле повлияет на курс рубля

Российский Минфин официально заявил, что возобновит операции на валютном рынке в июле после их приостановки в начале марта на фоне обсуждения с ЦБ снижения цены отсечения нефти Urals в рамках бюджетного правила. Эта мера должна была ослабить зависимость федерального бюджета от нефтегазовых доходов. Впоследствии корректировка бюджетного правила была перенесена на 2027 год благодаря повышению стоимости Urals к $80–100 за баррель при действующей цене отсечения $59.

– Продолжительность отказа Минфина от валютных операций вызывает немало вопросов, – отмечает Наталья Мильчакова, аналитик Freedom Finance Global. – Последний раз ведомство приостанавливало их на несколько месяцев в 2022 году, когда из-за санкций и потери Центробанком половины золотовалютных резервов на Западе проводить операции на валютном рынке для поддержки рубля или его ослабления (с целью наращивания доли в ФНБ основных резервных валют) не имело смысла.

На сегодня благодаря нефтяному ралли в Россию поступают дополнительные доходы от экспорта нефти, которые в Сбере оценили примерно в $20 млрд. Последующая обязательная продажа валюты экспортерами окажет поддержку рублю. Минфин не торопится возвращаться на валютный рынок, так как при текущих уровнях цен на нефть валютный рынок будет регулироваться и без дополнительного вмешательства государства. Кроме того, решение ведомства сигнализирует о высокой степени доверия государства к рублю.

– Наши ориентиры для курса доллара и евро к рублю до конца недели: 80–83 и 92–95 соответственно, – резюмирует эксперт.