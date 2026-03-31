Сколько реально стоит построить хороший дом в Сибири?
Скрытые расходы: почему дом «под ключ» за 4 млн рублей на деле обойдется в два раза дороже
«Заказчик сегодня хочет не типовую коробку, а дом по своей мерке» – Татьяна Рейтер
Дом за 5 миллионов — это миф? Эксперт раскрыла реальную стоимость загородной жизни
Все материалы сюжета

Доходность вкладов падает: средняя ставка по накопительным счетам опустилась ниже 15%

В марте 2026 года средняя максимальная ставка по накопительным счетам в 20 крупнейших банках России снизилась до 14,67% годовых. Это на 0,64 процентного пункта меньше, чем месяцем ранее. Об этом свидетельствуют данные индекса, рассчитываемого финансовым маркетплейсом «Финуслуги».

Эксперты отмечают, что тенденция к снижению затронула большинство игроков рынка: доходность упала в 9 из 20 крупнейших банков. Диапазон снижения составил от 0,5 до 2 процентных пунктов. При этом базовая ставка (та, что действует после окончания промопериода) снизилась до 8,93%.

Несмотря на общее падение, максимальная ставка среди топ-20 банков осталась на прежнем уровне — 17% годовых.

Напомним, в пятницу, 20 марта, Банк России снизил ключевую ставку седьмой раз подряд — на 0,5 п. п., до 15%

Ставки вниз: как решение ЦБ обрушило доходность вкладов в крупнейших банках
31 марта 2026
«Резких движений не будет»: почему Банк России отказался от быстрого снижения ключевой ставки
31 марта 2026

Банк России намерен "без резких движений", постепенно снижать ключевую ставку до 13,5–14,5%, однако дезинфляционные процессы идут медленно.На решение ЦБ может повлиять неоднозначная мартовская статистика по инфляции. Из-за риска разгона цен регулятор отказался от резкого смягчения политики и может взять паузу на заседании в апреле, считают аналитики


