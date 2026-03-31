Общегородской субботник пройдет в Иркутске 25 апреля

В период с 1 апреля по 15 мая в Иркутске будет проходить традиционный месячник, посвященный санитарной очистке, благоустройству и озеленению. Его ключевым событием станет общегородской субботник, проведение которого намечено на 25 апреля, сообщили в пресс-службе мэрии.

«На протяжении полутора месяцев будем приводить в порядок улицы, дворы, прибрежные зоны, общественные пространства, леса и парки. После зимы скопилось много мусора, его следует собрать и своевременно вывезти. Основная задача – приведение территории города в надлежащее санитарное состояние, а также улучшение эстетического облика», – прокомментировал мэр Руслан Болотов.

В перечень объектов, подлежащих уборке, также войдут памятные места, территории, прилегающие к СНТ и ДНТ, частный сектор, гаражные кооперативы и городские кладбища. Важно отметить, что уже заключены необходимые муниципальные контракты, заготовлено 28 тысяч пар перчаток и 80 тысяч мусорных мешков, а также полностью отработан вопрос сбора и своевременного вывоза отходов.

Работы по наведению порядка в городе уже активно ведутся. На улицах осуществляется ямочный ремонт, проводится комплексная уборка магистралей, мостов и путепроводов. Кроме того, в рамках месячника запланированы формовочная обрезка деревьев и кустарников, мойка, ремонт и покраска дорожных ограждений, знаков и указателей, остановочных пунктов, малых архитектурных форм, урн, лавочек и ряд других мероприятий, направленных на улучшение городской инфраструктуры.