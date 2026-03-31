Свыше 90 участков и три дома подтопили талые воды в Иркутской области

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев рассказал об оперативной обстановке с подтоплениями в регионе. К вечеру от воды удалось освободить 13 приусадебных участков, четыре жилых дома и один социально значимый объект.

«За сутки подтоплены три жилых дома и девять участков в селе Хомутово, один участок – в селе Еланцы. В настоящее время остаются подтопленными 95 приусадебных участков и три жилых дома», – отметил Кобзев.

Больше всего подтоплений по-прежнему в селе Хомутово – здесь вода зашла на территории 73 участков и трех жилых домов. Аналогичные проблемы наблюдаются в Урике, Грановщине, Куде, Большой Елани, Усть-Ордынском, Еланцах.

Ведется откачка, расчистка водоотводных канав, траншей, отсыпка грунтом, задействована спецтехника. Продолжается мониторинг ситуации с помощью беспилотников.