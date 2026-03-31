Первая модульная женская консультация открылась в Иркутской области

В деревне Грановщина начала работу первая в регионе модульная женская консультация, предлагающая широкий спектр медицинских услуг для женщин – от ведения беременности и психологической подготовки к родам до раннего выявления гинекологических и онкологических заболеваний, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

Консультация оснащена всем необходимым: тут есть малая операционная, четыре гинекологических кабинета, в том числе для несовершеннолетних, два кабинета УЗИ, аппарат для кардиотокографии плода, а также кабинет психологической помощи. Лечение будет проводиться амбулаторно и в дневном стационаре.

Новый центр позволит охватить медицинской помощью более 30 тысяч женщин из Грановщины и близлежащих населенных пунктов. Штат специалистов укомплектован более чем на 90%, прием пациентов уже начат.

Общая сумма инвестиций в проект превысила 265 миллионов рублей из федерального и областного бюджетов. Монтаж модульной конструкции обошелся в 159,8 млн рублей, а оснащение –более чем в 105 млн рублей.

Здание адаптировано для маломобильных граждан: имеются пандусы, тактильные указатели, шрифт Брайля, система сурдоперевода и резервное электроснабжение. Для удобства пациентов оборудованы электронное табло с расписанием и детская зона.