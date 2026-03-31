Путин наградил иркутского губернатора Кобзева орденом Дружбы

Президент России Владимир Путин наградил губернатора Иркутской области Игоря Кобзева орденом Дружбы. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Игоря Кобзева удостоили награды за вклад в развитие отечественной культуры, многолетнюю плодотворную деятельность.

Напомним, Кобзев руководит регионом с 2019 года – сначала он был временно исполняющим обязанности, а с сентября 2020 года оказался избран жителями на этот пост. Осенью 2025 года его переизбрали на новый срок.

Орден Дружбы – это государственная награда в России, учрежденная в 1994 году. Им награждают граждан страны и иностранцев за заслуги в укреплении мира и дружбы межу народами, развитие сотрудничества, популяризацию культурного наследия, достижения в экономике, науке, образовании и иные заслуги. Знак представляет собой пятиконечную серебряную звезду с изображением земного шара в центре и венком из лавровых ветвей. Носится на левой стороне груди после ордена Почета.