«Сбылась мечта»: певец Дмитрий Маликов побывал на Байкале

Российский певец Дмитрий Маликов отправился в тур по городам страны, чтобы дать несколько концертов. В рамках поездки он выступил в Иркутске, а в свободное время посетил озеро Байкал, исполнив свою мечту.

«Сбылась еще одна моя мечта вновь побывать на Байкале. Последний раз я был здесь в 2015 году, в сентябре. Была тоже очень хорошая погода, я гулял по горам, а сегодня вновь приехал навестить это потрясающее место силы. Место очень важное, глобальное», – поделился Маликов в соцсетях.

Для Маликова поездка на озеро в зимний сезон – первая в жизни. Ранее он не видел водоем в замерзшем состоянии.

«Это такое потрясающее ощущение – идешь, а под тобой километры глубины. И лед такой узорчатый», – с восхищением отметил артист, прогулявшись по нему в поселке Листвянка.

Певец подчеркнул, что на Байкале нужно вести себя аккуратно и относиться к нему с уважением.

При этом другие знаменитые гости ведут себя на Байкале по-разному. Например, певец Шаман в феврале этого года полизал его лед и снял эти действия на видео с неоднозначным смыслом, что вызвало общественный резонанс. Чтобы загладить вину, позже Ярослав Дронов решил посвятить ему песню, а местные жители – сжечь чучело Шамана прямо на льду, чтобы очистить озеро от скверны.