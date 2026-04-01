Сколько реально стоит построить хороший дом в Сибири?
Скрытые расходы: почему дом «под ключ» за 4 млн рублей на деле обойдется в два раза дороже
«Заказчик сегодня хочет не типовую коробку, а дом по своей мерке» – Татьяна Рейтер
Дом за 5 миллионов — это миф? Эксперт раскрыла реальную стоимость загородной жизни
Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 1 апреля: 11 831,3096 руб/1 г золота и 184,8200/1 г серебра

ЦБ РФ с 1 апреля установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 11 831,3096 руб.
  • 1 грамм серебра - 184,8200 руб.
  • 1 грамм платины - 5 015,5400 руб.
  • 1 грамм палладия - 3 735,5300 руб.
Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 58,7700 р. (0,50%).
Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 7,6200 р. (4,30%).
Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 182,7900 р. (3,78%).
Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 110,3200 р. (3,04%).

