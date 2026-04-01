Средняя ставка по накопительным счетам в топ-20 банков опустилась ниже 15%

Средняя максимальная ставка по накопительным счетам в 20 крупнейших банках по объему средств населения в марте 2026 года снизилась на 0,64 процентного пункта, до 14,67% годовых. Об этом свидетельствуют данные индекса накопительных счетов, рассчитываемого Финуслугами.

Средняя базовая ставка, доступная после окончания промопериода и без учета дополнительных условий, уменьшилась на 0,22 процентного пункта, составив 8,93%. За месяц доходность снизилась в девяти банках из топ-20, диапазон падения варьировался от 0,5 до 2 процентных пунктов в зависимости от кредитной организации.

Максимальная ставка по накопительному счету в топ-20 банках на конец марта не изменилась и составляет 17% годовых. Этот показатель учитывает надбавки, если такие условия являются общедоступными и не предполагают ограничений по категории клиента.

Снижение ставок происходит на фоне смягчения денежно-кредитной политики Центробанка. Ранее, 20 марта, регулятор снизил ключевую ставку до 15% годовых. Следующее заседание по ключевой ставке состоится 24 апреля.