Дальневосточный банк – в списке 100 надежных банков Forbes

При составлении рейтинга 100 надежных российских банков Forbes ориентировался на оценки российских рейтинговых агентств, аккредитованных ЦБ, которые отражают кредитоспособность банков в рублях.

«Позиция в рейтинге Forbes подтверждает авторитет Дальневосточного банка в российском финансовом секторе, а также доверие со стороны экспертов и партнеров», - отметили в пресс-службе АО «Дальневосточный банк».

Напомним, АО «Дальневосточный банк» имеет кредитный рейтинг Национального Рейтингового Агентства на уровне «ВВВ+|ru|» со стабильным прогнозом и рейтинг кредитоспособности на уровне ruВВВ- со стабильным прогнозом агентства «Эксперт РА».