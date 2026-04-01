Оплата Apple ID со счета мобильного телефона отключена: что произошло?

С 1 апреля 2026 года у абонентов МТС и «Билайна» перестала работать возможность оплаты сервисов Apple (Apple ID) напрямую со счета мобильного телефона. При попытке совершить платеж пользователи видят сообщение: «Мобильный платеж временно недоступен. Повторите попытку позже», сообщает РБК.

Как выяснилось, это не технический сбой, а целенаправленное решение. По данным источников РБК, операторы «большой четверки» получили указание от Минцифры отключить этот способ оплаты. Одной из причин называют необходимость ограничить платежи за VPN-сервисы.

Стоит отметить, что это ограничение стало новым этапом ограничений со стороны Apple в России. После ухода компании с рынка в 2022 году была заблокирована работа Apple Pay и возможность привязки карт «Мир», что и вынудило многих пользователей перейти на оплату с мобильного счета.

В конце марта стало известно, что Минцифры предложило новый пакет мер по борьбе с использованием VPN в России. Среди обсуждаемых инициатив — запрет на пополнение Apple ID через мобильных операторов, введение платы за зарубежный интернет-трафик и ограничения доступа к цифровым платформам для пользователей с активированным VPN,

На совещании 28 марта глава Минцифры Максут Шадаев обсудил с представителями бизнеса возможные меры по ограничению обхода блокировок, вызванных использованием VPN-технологий. VPN (Virtual Private Network) позволяет пользователям скрывать своё реальное местоположение и зашифровывать интернет-трафик, что затрудняет контроль над доступом к заблокированным ресурсам.

Обсуждение новых мер совпало с предполагаемой датой блокировки мессенджера Telegram в России, которая, по данным источников РБК, может наступить в начале апреля.


