Штраф до 2 миллионов: правительство объявило войну «серым» майнерам

Правительство России внесло в Госдуму законопроект, который вводит уголовную ответственность за незаконный майнинг криптовалют и работу операторов майнинговой инфраструктуры без регистрации. Документ опубликован в системе обеспечения законодательной деятельности, сообщает РБК.

Какое наказание предусмотрено?

Законопроект предлагает штрафы до 2 млн рублей и лишение свободы на срок до 5 лет. Более мягкие меры, такие как обязательные работы, будут применяться при нанесении ущерба от 3,5 до 13 млн рублей. Если ущерб превысит 13 млн рублей, виновным грозят принудительные работы или тюремный срок до 5 лет.

Важно отметить, что от ответственности можно будет освободиться, если полностью возместить причиненный ущерб.

Почему это происходит?

Авторы законопроекта указывают на огромный разрыв между реальным числом майнеров и официальными данными. По оценкам ФНС, в этой сфере могут работать около 50 000 субъектов, в то время как в официальный реестр внесены данные лишь 1,5 тысяч. Это свидетельствует о масштабах теневого сектора.

Эта инициатива является частью масштабной реформы по легализации цифровых валют. Ранее был принят закон, признающий криптовалюту имуществом, а также введены лимиты на покупку для неквалифицированных инвесторов и запреты на использование цифровых активов для оплаты товаров и услуг внутри страны.

Ранее эксперты выразили сомнение в необходимости отдельной уголовной статьи за незаконный майнинг, считая, что действующих норм УК достаточно. Юристы опасаются, что новый закон может привести к необоснованному преследованию и еще больше загнать «черных» майнеров в тень.

Напомним, Иркутская область стала антилидером по количеству обнаруженных незаконных майнинговых ферм. Депутаты подтвердили, что проблема приобрела огромные масштабы: в регионе находят подпольные «энергополя» и склады с конфискованным оборудованием. Из-за этого, после временного запрета, власти ввели в области бессрочный мораторий на майнинг.