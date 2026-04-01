«Госуслуги» вместо паспорта: как теперь заселиться в отель по QR-коду

С 1 апреля 2026 года в России официально вступил в силу новый порядок заселения в гостиницы. Теперь для подтверждения личности наряду с обычным паспортом можно использовать данные из приложения «Госуслуги». Нововведение будет действовать до марта 2032 года, сообщает РБК.

Главное преимущество новой системы — удобство и скорость. При заселении гостю достаточно показать QR-код с фотографией и данными, который генерируется в приложении. Это избавляет от необходимости носить с собой бумажный документ.

Ключевые детали:

Для детей: Несовершеннолетние теперь могут заселяться в отель без сопровождения взрослых, предъявив цифровой паспорт и имея при себе нотариально заверенное согласие от родителей.

Другие документы: Напомним, что с начала года для заселения также принимаются водительские права.

Расширение функций: Возможность использовать «Госуслуги» как удостоверение личности постепенно расширяется. Уже сейчас приложение позволяет подтвердить возраст при покупке алкоголя, получить посылку на почте или пройти в бизнес-центр.

Напомним, с 1 марта 2026 года в России обновились правила предоставления гостиничных услуг. Кроме возможности заселения в отели по водительскому удостоверению, гостиницы теперь обязаны ждать опоздавшего гостя сутки с момента заезда, а не аннулировать бронь сразу. Для туристов отмена также стала выгоднее: при отказе от номера до дня заезда оплата возвращается в полном объеме. Эти нормы унифицируют правила для всех средств размещения, от крупных отелей до кемпингов.