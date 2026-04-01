Российский самолет с 29 людьми на борту разбился в Крыму: главное к утру

К текущему утру стало известно следующее: Трамп заявил о намерении завершить операцию против Ирана за 2‑3 недели, российский самолет с 29 людьми на борту разбился при перелете над Крымом, названы компании, которым выгодны скачки цен на нефть, а в Иркутской области продолжает топить участки и жилые дома. Подробнее – в обзоре СИА.

Завершение операции

Президент США Дональд Трамп заявил, что операция Америки против Ирана продлится не более трех недель. «Я бы сказал, [она закончится] в течение двух недель, может быть, трех, потому что нет причины нам заниматься этим», – сказал он, отметив, что уже обеспечена смена режима в Иране, а также не допущено получение ядерного оружия, соответственно, основные цели достигнуты.

Авиакатастрофа в Крыму

Военно-транспортный самолет Ан-26 разбился в Крыму. На его борту находились 29 человек – все погибли. По предварительной информации, причиной авиакатастрофы стала техническая неисправность. Место крушения обнаружено – там работает комиссия Министерства обороны России. Накануне с транспортом была потеряна связь. Известно, что поражающего воздействия на самолет не было.

Выгодные скачки цен

Глава «Роснефти» Игорь Сечин рассказал о компаниях, которые выигрывают от роста цен на нефть. «Текущими бенефициарами от скачка цен на нефть являются, в первую очередь, логистические, транспортные, страховые компании и кредитные организации», – отметил он. Что касается нефтяных компаний, то им скачки выгодны меньше, поскольку увеличение нивелируется ростом издержек на фрахт, страхование и конвертацию валют.

Подтопление территорий

В Иркутской области продолжают фиксировать подтопления различных территорий. За минувшие сутки вода зашла в три жилых дома и на девять участков в селе Хомутово, один участок – в селе Еланцы. В настоящее время остаются подтопленными 95 приусадебных участков и три жилых дома. Больше всего подтоплений по-прежнему в селе Хомутово – здесь вода отмечается на 73 участках и в трех жилых домах. Ведется откачка и расчистка, ведется мониторинг с помощью беспилотников.

Первая модульная консультация

В деревне Грановщина открыта первая в Иркутской области модульная женская консультация. Она оснащена всем необходимым оборудованием. Организация будет предоставлять широкий спектр услуг – от ведения беременности и психологической подготовки к родам до раннего выявления гинекологических и онкологических заболеваний. Штат специалистов укомплектован более чем на 90%, потому прием уже ведется.