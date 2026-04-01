Россияне уже усвоили правило: если кредит оформлен при действующем самозапрете, возвращать его не нужно. Однако из этого правила есть исключение, выяснили «Известия». Отдать ссуду придется в том случае, если она была оформлена в день подачи заявления на самозапрет.

Кредиторы получают информацию о подаче самозапрета практически сразу – в течение нескольких минут после оформления через «Госуслуги». Однако сам запрет начинает действовать только со следующего календарного дня, пояснил источник на банковском рынке. Это означает, что в день подачи заявления заемщик формально еще может получить деньги.

На практике возможна ситуация, когда заемщик сначала подает заявление на самозапрет, а затем сразу обращается за займом – до того, как система окончательно зафиксирует его статус, пояснил генеральный директор финансовой онлайн-платформы Webbankir Андрей Пономарев. В таком случае даже при выдаче денег компания сохраняет право взыскать долг.

Банки имеют полный доступ к информации о самозапретах и не сталкиваются с проблемой недоинформированности, подчеркнул директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй Алексей Волков. Однако технический разрыв между подачей заявления и вступлением запрета в силу создает временное окно, которым могут воспользоваться заемщики.

Напомним, что воспользовались возможностью установить самозапрет на кредиты и займы около трети россиян, при этом порядка половины жителей страны либо не знают о таком механизме, либо не понимают, как им воспользоваться.