«Мы уйдем через три недели»: Трамп объявил о смене власти в Иране и завершении военной кампании

Президент США Дональд Трамп заявил, что военная операция против Ирана подходит к концу. По его словам, ключевые цели достигнуты: в стране сменился режим, а ядерная программа остановлена, передаёт РБК.

«Мы будем продолжать еще две или три недели. [Потом] Мы уйдем, потому что у нас нет причин этим заниматься», — сообщил Трамп, подчеркнув, что США не ставили целью смену власти, но приветствуют этот результат.

Главной задачей операции, начавшейся 28 февраля, было не допустить появления у Тегерана ядерного оружия. Трамп утверждает, что эта цель выполнена. Он также добавил, что США полностью отстраняются от ситуации с Ормузским проливом, предоставляя другим странам возможность самостоятельно обеспечивать безопасность поставок энергоресурсов.

Ранее сообщалось, что США готовятся к затяжному противостоянию. По информации Politico, Центральное командование запросило у Пентагона направить в штаб-квартиру в Тампе (Флорида) дополнительных специалистов разведки. Издание уточняет: усиление необходимо для поддержки операций против Ирана. Сроки переброски кадров составляют не менее 100 дней, а вероятная дата завершения ротации намечена на сентябрь.

Напомним, совместная операция вооруженных сил Израиля и США против ключевых объектов Ирана началась более месяца назад, утром 28 февраля. Иран незамедлительно отреагировал массированными запусками ракет и беспилотников по территориям Израиля. МИД Ирана выразил решительное осуждение агрессии США и Израиля, обозначив её как военное нападение и потребовав вмешательства ООН и международного сообщества для восстановления порядка и стабильности. Одновременно поступили сообщения о нанесенных ударах по американским военным базам в регионе Персидского залива. Лидер Ирана Али Хаменеи был убит утром 28 февраля в ходе совместной операции США и Израиля в своей резиденции.