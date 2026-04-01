«ВкусВилл» закрыл 286 магазинов в 2025 году

Торговая сеть «ВкусВилл» по итогам 2025 года закрыла 286 магазинов, сократив общее количество точек на 12,7% – до 1973, подсчитала для «Известий» аналитическая компания Infoline. Число компактных объектов площадью до 100 квадратных метров уменьшилось на 24%, до 635.

Часть магазинов прекратили работу из-за оптимизации, связанной с локацией и ассортиментом, подтвердил представитель ретейлера. Более 70% закрытых точек пришлись на формат мини-магазинов, их сокращение стало ожидаемым и связано с ускорением доставки.

В 2025 году компания насчитывала более 2 тыс. магазинов и более 240 дарксторов в 157 городах России. Выручка «ВкусВилла» по РСБУ составила 358,6 млрд рублей, увеличившись на 10%, чистая прибыль достигла 6,6 млрд рублей (рост 8%).

Закрытие розничных точек эксперты связывают с ростом доли онлайн-продаж. Наработанная клиентская база позволяет компании концентрироваться на развитии сервиса доставки, а с развитием омниканального потребления у крупных ретейлеров снижается потребность в большом количестве физических магазинов.

Ранее компания O'STIN закрыла 62 магазина при открытии всего 19, что в 2,3 раза превышает число новых точек. Численность сотрудников сократилась на 15%, а выручка упала на 13% по сравнению с 2024 годом. Как выяснил Forbes, количество торговых точек в России начало снижаться впервые за 25 лет. В Москве к началу 2026 года работало на 4500 магазинов меньше, чем годом ранее, в Петербурге – на 3000. Тренд затронул все виды торговли – от продуктовых магазинов у дома до салонов связи и точек одежды.