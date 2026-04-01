ЦБ и Минфин предложили привязать бонусы топ-менеджеров к стоимости акций

Банк России и Министерство финансов выпустили рекомендации для компаний, чьи акции торгуются на бирже. Регуляторы советуют привязать вознаграждение руководства к росту капитализации, чтобы менеджеры были лично заинтересованы в успехе бизнеса.

Ключевые рекомендации:

Сроки: Программы мотивации должны быть долгосрочными — не менее 5 лет (для ритейла допускается 3–5 лет). Выплаты рекомендуется распределять неравномерно, концентрируя основную часть в конце срока.

Лимиты: Размер премиального фонда не должен превышать 2–5% от рыночной стоимости компании.

Форма выплат: Предпочтение отдается выплатам в виде реальных акций или «фантомных» акций (денежный эквивалент рыночной стоимости).

Напомним, в марте 2024 года президент РФ в своем послании Федеральному собранию заявил, что капитализация фондового рынка к 2030 должна удвоиться и составить 66% ВВП. «Российскому фондовому рынку необходимо усилить свою роль как источника инвестиций. Его капитализация к 2030 году должна удвоиться по сравнению с нынешним уровнем, составить 66% ВВП», — сказал президент.