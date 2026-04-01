Сколько реально стоит построить хороший дом в Сибири?
Скрытые расходы: почему дом «под ключ» за 4 млн рублей на деле обойдется в два раза дороже
«Заказчик сегодня хочет не типовую коробку, а дом по своей мерке» – Татьяна Рейтер
Дом за 5 миллионов — это миф? Эксперт раскрыла реальную стоимость загородной жизни
Все материалы сюжета

ЦБ и Минфин предложили привязать бонусы топ-менеджеров к стоимости акций

Банк России и Министерство финансов выпустили рекомендации для компаний, чьи акции торгуются на бирже. Регуляторы советуют привязать вознаграждение руководства к росту капитализации, чтобы менеджеры были лично заинтересованы в успехе бизнеса.

Ключевые рекомендации:

  • Показатели: В качестве главных целей (KPI) предлагается использовать совокупную доходность для акционеров (TSR) или рыночную стоимость компании (если дивиденды не платятся).
  • Сроки: Программы мотивации должны быть долгосрочными — не менее 5 лет (для ритейла допускается 3–5 лет). Выплаты рекомендуется распределять неравномерно, концентрируя основную часть в конце срока.
  • Лимиты: Размер премиального фонда не должен превышать 2–5% от рыночной стоимости компании.
  • Форма выплат: Предпочтение отдается выплатам в виде реальных акций или «фантомных» акций (денежный эквивалент рыночной стоимости).

Напомним, в марте 2024 года президент РФ в своем послании Федеральному собранию заявил, что капитализация фондового рынка к 2030 должна удвоиться и составить 66% ВВП. «Российскому фондовому рынку необходимо усилить свою роль как источника инвестиций. Его капитализация к 2030 году должна удвоиться по сравнению с нынешним уровнем, составить 66% ВВП», — сказал президент.


Материалы сюжета "Бизнес о кризисе, 2026, последние новости":
Все материалы сюжета (1291)


