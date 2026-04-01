Сквер имени Юрия Ножикова обновят в Иркутске

В этом году в Иркутске благоустроят сквер имени Юрия Ножикова, расположенный на пересечении улиц Сухэ-Батора и Горького. Работы проведут по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды», сообщили в пресс-службе мэрии.

Фото: пресс-служба мэрии Иркутска

Предусмотрены вертикальная планировка территории и устройство наружного освещения. В сквере заменят тротуарную плитку, установят скамейки и урны. Также проведут озеленение: обустроят газоны, высадят многолетники, деревья и кустарники.

«Благоустройство сквера имени Юрия Абрамовича Ножикова – это не просто приведение в порядок общественного пространства. Это дань памяти выдающемуся государственному деятелю, который руководил нашей областью в сложнейший период современной истории России. Мы должны сохранить наследие нашего земляка – талантливого руководителя и народного губернатора. Убежден, сквер станет достойным местом отдыха для горожан», – отметил мэр Иркутска Руслан Болотов.