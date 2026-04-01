«Вклад занижен вдвое»: Сечин раскритиковал Минфин за подсчет доходов от нефти

Совокупный вклад российской нефтяной отрасли в бюджет страны в два раза превышает официальные данные Минфина. Об этом заявил глава «Роснефти» Игорь Сечин, выступая на отраслевом форуме, передаёт газета "Ведомости".

По словам топ-менеджера, ведомство учитывает только прямые нефтегазовые доходы (НДПИ, НДД), игнорируя огромный мультипликативный эффект. Реальный вклад отрасли включает:

  • Налоги от смежных отраслей (металлургия, машиностроение, строительство).
  • Страховые взносы и НДФЛ миллионов работников сектора.
  • Дивиденды нефтегазовых компаний.
  • Поддержку курса рубля за счет валютной выручки.

«Нефтяники фактически субсидируют внутренний рынок», — подчеркнул Сечин.

По данным Минфина, в 2025 году на долю нефтегазового сектора пришлось 23% доходов бюджета (8,5 трлн рублей из 37,3 трлн). При этом глава ведомства Антон Силуанов прогнозирует дальнейшее снижение этой доли до менее 20% в 2026 году.Тенденция к сокращению доходов подтверждается и текущей динамикой: в январе федеральный бюджет недополучил от отрасли 17,4 млрд рублей, что стало худшим результатом за последние пять с половиной лет.


Реклама на сайте

