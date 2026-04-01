Основной спрос на теневые финансовые услуги в 2025 году пришелся на строительство, торговлю и сферу услуг

Основной спрос на теневые финансовые услуги в 2025 году, как и годом ранее, формировался в строительной отрасли (39%), торговле (23%) и сфере услуг (23%). Совокупная доля трех отраслей составила 85% от общего объема спроса на нелегальные финансовые услуги.

Напомним, что 1 апреля 2026 года вступают в силу изменения в правилах денежных переводов. В реквизитах «плательщика» физические лица должны указывать полностью фамилию, имя и отчество, индивидуальные предприниматели – имя полностью и правовой статус. Лица, занимающиеся частной практикой, обязаны указывать полное имя, вид деятельности и ИНН. Для получателей средств требования аналогичны. В поле «назначение платежа» теперь нужно указывать наименование товаров или услуг, номера и даты договоров.