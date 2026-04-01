Малый бизнес Иркутской области наращивает обороты: отгрузка продукции выросла на 14%

Оборот малых предприятий региона, по данным Иркутскстата, за прошедший год претерпел значительные изменения, показав существенную положительную динамику.

Такие организации реализовали продукцию собственного производства и предоставили услуги на сумму 548,9 миллиарда рублей, что на 14,3% превышает показатели 2024 года. Дополнительно 380,1 миллиарда рублей было получено от реализации товаров, произведенных сторонними организациями.

Наиболее выраженный подъем наблюдался в таких отраслях, как энергетика, логистика, а также в обрабатывающей промышленности, где оборот вырос на 12–15%. Несмотря на это, ключевым драйвером экономики малого бизнеса остается сфера торговли и обслуживания автотранспорта, формирующая 39% от общего оборота.

По итогам 2025 года общий оборот всех малых предприятий составил 929 миллиардов рублей. Примечательно, что почти половина этой суммы была сформирована микропредприятиями, численность персонала которых не превышает 15 человек.