В иркутском Соцгородке впервые появилась сеть МегаФона

Быстрый мобильный интернет и сотовую связь для Соцгородка в Иркутской области обеспечил МегаФон. Оператор установил базовую станцию, создав качественное покрытие 4G как на территории самого посёлка, так и на мимо проходящей Байкало-Амурской магистрали.

Базовая станция работает сразу в нескольких частотных диапазонах, обеспечивая широкую зону покрытия, стабильную голосовую связь и быструю передачу данных – на скоростях до 100 Мбит/с.

«Появление сети МегаФона в Соцгородке – это важный шаг в цифровизации небольшого, но самодостаточного посёлка. Здесь проживает порядка 600 человек, сосредоточена вся необходимая социальная инфраструктура: больница, школа, детский сад, дом культуры, почтовое отделение, пункт выдачи онлайн-заказов. На территории располагается деревообрабатывающее предприятие. Жители и сотрудники местных организаций получили доступ к высокоскоростному интернету и устойчивой связи, в результате чего теперь могут с комфортом решать бытовые и рабочие вопросы», – прокомментировал Алексей Михайлов, директор МегаФона в Иркутской области.