«Не видела соленой воды»: в Иркутске продают французскую яхту за 150 млн рублей

В Иркутске на продажу выставили яхту Рrеstige 60, произведенную во Франции в 2011 году. По данным продавца, судно «не видело соленой воды», потому что эксплуатировалось только в пресных водах Байкала и других местных водоемов.

Яхта имеет четыре каюты со спальными местами, в том числе с двуспальными кроватями. В ней располагаются бар-кухня, обеденная зона, санузлы с душевыми кабинами, туалетами, раковинами. Имеется прогулочная зона, где можно отдохнуть в горизонтальном положении под солнцем или навесом.

Моторная яхта рассчитана на одновременное пребывание восьми человек. Корпус сделан из стеклопластика, обеспечивающего панорамный вид. Длина судна составляет 19,5 метра, ширина – 5,5 метра. Стоимость оценивается в 150 млн рублей.