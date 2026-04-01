С 1 апреля социальные пенсии в Иркутской области проиндексированы на 6,8%

Отделение Социального фонда России по Иркутской области с 1 апреля проиндексировало социальные пенсии на 6,8%. Повышение затронуло более 90 тыс. пенсионеров, сообщили в ведомстве. Никаких дополнительных заявлений от получателей не требуется, выплаты в повышенном размере поступят в апреле по привычному графику.

Социальные пенсии получают нетрудоспособные граждане, у которых по разным причинам отсутствует трудовой стаж: люди с инвалидностью, дети, потерявшие родителей, а также граждане, достигшие пенсионного возраста, но не имеющие права на страховую пенсию из-за отсутствия необходимого стажа и пенсионных коэффициентов.

В результате индексации средний размер социальной пенсии увеличился более чем на 1100 рублей и составил 18 тыс. рублей. Средний размер социальной пенсии детей-инвалидов вырос до 27,5 тыс. рублей.

Кроме того, с 1 апреля проиндексированы пенсии по государственному обеспечению почти для тысячи получателей: федеральных государственных служащих, военнослужащих по призыву и членов их семей, пострадавших в результате радиационных и техногенных катастроф, участников добровольческих формирований, ветеранов Великой Отечественной войны, жителей блокадного Ленинграда, осажденных Сталинграда и Севастополя.

Также увеличена надбавка на уход для граждан старше 80 лет и инвалидов первой группы – ее размер после индексации вырос до 1,5 тыс. рублей. Это уже второе повышение пенсий в регионе с начала года: в январе страховые пенсии были проиндексированы на 7,6% для более чем 602 тыс. жителей.

Ранее стало известно, что жители Иркутска считают достойной пенсию в 54,3 тыс. рублей в месяц. За год сумма значительно выросла: в феврале 2025 года она составляла 49,2 тыс. рублей, в октябре – 48,9 тыс. рублей.