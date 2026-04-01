Среднюю зарплату работников микропредприятий в Приангарье оценили в 53 тысячи рублей

Аналитики Иркутскстата подвели итоги 2025 года и подсчитали, сколько за указанный период в среднем зарабатывали работники микропредприятий и малых организаций. Доходы людей за год существенно выросли.

«Заработная плата на микропредприятиях (с числом работников до 15 человек – прим. ред.) составила около 53 тыс. рублей – на 36% больше, чем в 2024 году, на малых предприятиях – 78 тыс. руб., на 18% больше, чем в 2024 году», – рассказали в Иркутскстате.

Самый высокий уровень доходов сохраняется в добывающем секторе, финансовой сфере и отрасли информационных технологий и связи.

Всего малый бизнес обеспечивает около четверти рабочих мест в регионе. В 2025 году в таких организациях были заняты 69,6 тыс. человек, на микропредприятиях – 77,1 тыс. Численность работников за год выросла на 2%.