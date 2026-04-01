61% жителей Сибири ищут работу рядом с домом

Более половины жителей Сибирского федерального округа при поиске работы стараются найти варианты поближе к дому. Удобное расположение важно для 61% опрошенных: 16% рассматривают вакансии только в своем районе, еще 44% иногда смотрят, что есть поблизости.

С возрастом ценность работы рядом с домом растет. Среди респондентов 18–24 лет этот фактор важен лишь для 13 процентов, а среди людей старше 55 лет – уже для 28%. Молодежь более мобильна и готова тратить больше времени на дорогу.

Ради работы в своем районе жители Сибири готовы на уступки. 34% согласны отказаться от современного офиса, 33% – от трудоустройства в известной компании, 23% – от высокой должности. Только 13% не готовы ни на что.

Работа рядом с домом наиболее ценна для представителей розницы (42%), а реже всего этот фактор учитывают IT-специалисты (6%), многие из которых работают удаленно.

Перед откликом на вакансию почти 80% соискателей изучают маршрут с помощью сервисов. Чаще всего (51%) рассчитывают время в дороге, среди специалистов 18–25 лет этот показатель достигает 69%.

«Также респонденты всех возрастов отметили, что обращаются к приложениям, когда ищут выгодный способ добраться до офиса (32%), используют более одного вида транспорта (22%) или корректируют маршрут из-за форс-мажоров (15%). Почти половина (45%) респондентов меняет свой привычный путь до работы с учетом дорожной ситуации, а 39% – из-за погодных условий. При этом сотрудники в возрасте 18–25 лет чаще других (25%) выстраивают маршрут до офиса в зависимости от количества вещей, которые нужно взять с собой», – добавляет Денис Касимов, руководитель сервиса «Транспорт» в Яндекс Go.