Операторам «большой четверки» предложили ввести плату за международный мобильный трафик свыше 15 Гб

Сотовым операторам «большой четверки» на совещании в Минцифры предложили ввести тарификацию на международный мобильный трафик, превышающий 15 гигабайт в месяц. Меру предполагается реализовать до 1 мая, сообщили «Известиям» источники. Операторы пока не раскрыли подробности своих планов.

Открытым остается вопрос, будет ли плата взиматься только за VPN-трафик или за весь международный трафик. Эксперты считают второй вариант более реалистичным, поскольку технически вычленять и сегрегировать VPN-трафик чрезвычайно сложно. По оценкам, 20–30% пользователей мобильного интернета используют средства обхода блокировок.

15 гигабайт – достаточно большой объем: сейчас пользователи потребляют 25–30 гигабайт в месяц, и значительная часть приходится на рунет. Поэтому инициатива, если будет реализована, затронет не всех абонентов. Однако активные пользователи, смотрящие видео с зарубежных ресурсов, могут столкнуться с дополнительными расходами.

При потреблении 15 гигабайт международного трафика в месяц ежемесячный платеж может вырасти примерно в полтора раза – с 450–500 до 750 рублей, оценивают эксперты. При этом стоимость дополнительного гигабайта может составить 50–100 рублей, но операторы, закупающие трафик со скидками, вероятно, установят щадящие тарифы.

Среди обсуждаемых инициатив также запрет на пополнение Apple ID через мобильных операторов и ограничения доступа к цифровым платформам для пользователей с активированным VPN.