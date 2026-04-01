Малый и средний бизнес в Индии получит доступ к факторингу от Сбера

Сервис позволит микро-, малым и средним предприятиям (ММСП) получать оборотное финансирование по контрактам с отсрочкой платежа до 180 дней.

Новое решение Сбера соответствует индийскому законодательству и предназначено для компаний, работающих в Индии на условиях отсрочки платежа. Факторинговое финансирование предоставляется под уступку дебиторской задолженности, без залога и с минимальным пакетом документов. Ключевое преимущество — быстрые онлайн-сделки с электронным документооборотом.

Благодаря сервису индийские предприниматели получат доступ к оборотному капиталу без долгих согласований. Это позволит им оперативно закупать сырьё, расширять производство и принимать новые заказы.

Факторинг выгоден всем участникам сделки. Для поставщиков (ММСП) это стабильный приток денег и возможность гарантированно производить и отгружать товар в срок, а для их заказчиков — надёжные и бесперебойные поставки.

«По прогнозам, к 2030 году Индия войдёт в тройку ведущих экономик мира. Для этого нужны гибкие финансовые инструменты: продавцам требуется стабильное оборотное финансирование без залогов и длительного одобрения, а покупателям — надёжные цепочки поставок. Факторинг Сбера успешно решает эти задачи: предприниматели смогут привлекать финансирование в рупиях и работать с крупнейшими игроками местного рынка на условиях отсрочки платежа до 180 дней. Это поможет компаниям быстрее осваивать новые ниши, повышать качество поставляемых товаров и услуг, а также наращивать товарооборот с зарубежными партнёрами, в том числе из России», — Игорь Лысенко, директор департамента торгового финансирования и факторинга Сбербанка.

Факторинг от Сбера расширяет для индийского бизнеса доступ к ликвидности и поддерживает развитие современных финансовых решений на одном из самых динамичных рынков мира.