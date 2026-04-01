Россия не устанавливала двухмесячный срок президенту Украины Владимиру Зеленскому для вывода войск из Донбасса. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя заявления украинской стороны.

«Дело не в двух месяцах. Зеленский должен уже сегодня принять решение о выводе войск», — подчеркнул представитель Кремля.

По словам Пескова, это позволило бы спасти жизни и остановить горячую фазу конфликта. Он добавил, что пауза в переговорах с участием США не связана с этим вопросом, а обусловлена занятостью американских переговорщиков ситуацией на Ближнем Востоке.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Москва якобы передала через Вашингтон требование вывести войска в течение двух месяцев.

Напомним, трехсторонняя встреча по урегулированию конфликта на Украине с участием России, США и Украины была перенесена на начало марта. Однако из-за ситуации на Ближнем Востоке встреча так и не состоялась.