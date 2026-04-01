«Цифровой железный занавес»: Минцифры готовит тотальную блокировку VPN и платный зарубежный трафик
Существенное ограничение: Минцифры признало, что iPhone невозможно проверить на VPN
«Как тараканы в ядерную зиму»: как бизнес адаптируется к блокировке Телеграма и потере трафика
«Бизнес возвращается на собственные сайты» – Антон Паймышев
Все материалы сюжета

«Дело не в двух месяцах»: Кремль опроверг заявление Зеленского о дедлайне по Донбассу

Россия не устанавливала двухмесячный срок президенту Украины Владимиру Зеленскому для вывода войск из Донбасса. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя заявления украинской стороны.

«Дело не в двух месяцах. Зеленский должен уже сегодня принять решение о выводе войск», — подчеркнул представитель Кремля.

США не забывают об Украине: Трамп опроверг слухи о заморозке переговоров
21 марта 2026
Лавров: Киев не заинтересован в разрешении украинского кризиса дипломатическим путем
17 марта 2026

По словам Пескова, это позволило бы спасти жизни и остановить горячую фазу конфликта. Он добавил, что пауза в переговорах с участием США не связана с этим вопросом, а обусловлена занятостью американских переговорщиков ситуацией на Ближнем Востоке.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Москва якобы передала через Вашингтон требование вывести войска в течение двух месяцев.

Напомним, трехсторонняя встреча по урегулированию конфликта на Украине с участием России, США и Украины была перенесена на начало марта.  Однако из-за ситуации на Ближнем Востоке встреча так и не состоялась.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Материалы сюжета "Военная операция на Украине, 2026, последние новости":
Все материалы сюжета (922)


