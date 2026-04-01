Банк Уралсиб стал партнером соревнований по лыжным гонкам в Междуреченске

С 27 по 29 марта на лыжной трассе комплекса трамплинов «Югус» города Междуреченска Кемеровской области прошли региональные соревнования по лыжным гонкам «ЮГУС ТУР», партнером которых стал Банк Уралсиб.

Участие в соревнованиях приняли свыше 300 кузбасских спортсменов из Топкинского, Прокопьевского, Междуреченского, Гурьевского муниципальных округов, а также из Кемерова, Таштагола, Калтана, Осинников, Белово, Прокопьевска, Полысаево, Ленинск-Кузнецкого, Новокузнецка, Яшкинкого и Крапивинского районов.

Победители и призеры каждого этапа соревнований были награждены грамотами Министерства спорта Кузбасса, кубками и медалями.

Соревнования в Междуреченске проводятся уже не первый год, они направлены на популяризацию и развитие лыжных гонок в Кузбассе, пропаганду физической культуры и спорта, пропаганду здорового образа жизни, а также выявление талантливых молодых спортсменов. Банк Уралсиб в Кузбассе поддерживает различные культурные, спортивные и образовательные проекты и в дальнейшем продолжит поддержку таких проектов.