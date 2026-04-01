Дефицит в Азии: почему Филиппины и Южная Корея начали закупать российскую нефть

Как сообщают западные СМИ, страны Юго-Восточной и Южной Азии столкнулись с проблемой дефицита нефти из-за перекрытия Ормузского пролива, поэтому наращивают импорт из РФ или заключают новых контракты с российскими поставщиками. Переговоры по этим вопросам ведут Вьетнам и Шри-Ланка, интересуются возможностью приобретать российскую нефть Таиланд и Индонезия, а на Филиппины и в Южную Корею Россия уже начала поставлять сырье.

– Более пяти лет филиппинские импортеры отказывались от российских углеводородов из-за опасений вторичных санкций США, но в этом году из порта Козьмино в эту страну уже поступило около 2,5 млн баррелей легкой нефти ESPO (предполагаем, что поставщиком могла быть Роснефть), – отмечает Наталья Мильчакова, аналитик Freedom Finance Global. – По данным западных СМИ, в порту Козьмино баррель нефти ESPO в марте мог стоить $100–101, то есть она продавалась по цене, близкой к стоимости Brent.

Напомним, что поставка на Филиппины была осуществлена благодаря выданной лицензии Минфином США на экспорт российской нефти, ранее уже загруженной в танкеры. Действие этого документа заканчивается 11 апреля, но вывод из-под санкций США ряда танкеров, которые перевозят грузы под российским флагом, может способствовать дальнейшему увеличению экспорта российской нефти в страны Юго-Восточной Азии.

Судя по последним заявлениям главы Белого дома, военная операция против Ирана может завершиться в течение месяца даже без обязательного условия разблокировки Ормузского пролива. На этом фоне экспорт российской нефти в Юго-Восточную Азию продолжит увеличиваться, а цена этого сырья будет держаться выше $75 за баррель.

– Мы ожидаем, что при сохранении текущей конъюнктуры российский бюджет по итогам 2026 года может дополнительно получить от 1,5 до 3 млрд нефтегазовых доходов, – резюмирует эксперт.