Возвращение к росту: рынок лизинга в России готовится к рывку после провала 2025 года

По прогнозу агентства Эксперт РА, объем нового бизнеса на лизинговом рынке России в 2026 году увеличится на 15–20% г/г, примерно до 2,4 трлн руб. Рост ожидается во всех сегментах, но он будет происходить с низкой базы после падения 2025 года на 40% г/г, до 2 трлн руб. При этом доля проблемных активов может составить 5–10%, а первый квартал показывает лишь частичное восстановление, в основном за счет сегмента легковых автомобилей.

– Основным позитивным драйвером должно стать постепенное снижение стоимости фондирования на фоне смягчения денежно-кредитной политики Банка России, – отмечает Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global. – Это уже поддержало спрос на легковые автомобили, в том числе на вторичном рынке, где активно реализуются машины китайских брендов. Дополнительный импульс дали локализация и обновление автопарков такси. Однако в грузовом сегменте и спецтехнике по итогам января – февраля зафиксировано сокращение на 24–38% г/г, что отражает низкую инвестиционную активность бизнеса.

Это объясняется высокими ставками и сохраняющимися портфельным рисками. Объем изъятий техники пока не сокращается, а структура дефолтов смещается в сторону корпоративных клиентов сырьевых проектов. Это означает, что рисковая надбавка в ставках будет снижаться медленно, даже при дальнейшем смягчении политики ЦБ.

– В текущем году сегмент лизинга покажет восстановительный рост и, по нашим прогнозам, достигнет 2,3–2,4 трлн руб., то есть к пиковым значениям 2023-го на уровне 3,6 трлн руб. рынок не вернется. Более выраженная позитивная динамика возможна при доведении ключевой ставки до 12% и восстановлении инвестиционного цикла во втором полугодии, – резюмирует эксперт.