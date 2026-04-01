Запад просит алюминий у России после удара Ирана по заводам в ОАЭ

Российская компания РУСАЛ, один из мировых лидеров по производству алюминия, начала получать запросы от покупателей из США и Европы о наличии свободных мощностей. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

В последние годы из-за западных санкций компания была вынуждена перенаправить значительную часть своих экспортных потоков (около половины продаж) в Китай. Теперь же, на фоне геополитических изменений и дефицита металла, западные потребители проявляют интерес к возвращению российского алюминия.

Интерес к мощностям РУСАЛА резко возрос после событий конца марта. Иран нанес удары по алюминиевым заводам в ОАЭ и Бахрейне. Эти предприятия обладали совокупной мощностью более 3 млн тонн и были тесно связаны с аэрокосмической промышленностью США.

Завод в Бахрейне (Aluminium Bahrain BSC) уже останавливал производство из-за перебоев в логистике через Ормузский пролив.

Завод в ОАЭ, по сообщениям СМИ, получил значительные повреждения.

По мнению экспертов, если США или Европа ослабят торговые ограничения, РУСАЛ сможет оперативно перенаправить часть объемов из Китая и удовлетворить возросший спрос.