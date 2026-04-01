Май станет критическим: Европа предупредила о надвигающемся дефиците авиатоплива

В апреле Европа сможет избежать дефицита авиационного керосина, однако ситуация в мае вызывает серьезные опасения. Об этом сообщает агентство Bloomberg, отмечая, что конфликт на Ближнем Востоке продолжает дестабилизировать мировые энергетические рынки.

Причина кризиса: закрытие Ормузского пролива

Ключевая проблема заключается в логистике. Европейский союз и Великобритания являются нетто-импортерами авиатоплива и традиционно зависят от поставок из стран Персидского залива. Закрытие стратегически важного Ормузского пролива привело к резкому сокращению объемов поставок.

Последствия: рост цен и отмена рейсов

На фоне дефицита сырья стоимость нефтепродуктов стремительно растет. Это уже начало сказываться на отрасли: некоторые авиакомпании были вынуждены отменять рейсы, чтобы оптимизировать расходы и перераспределить имеющееся топливо.

1 апреля Brent торгуется на уровне $101 за баррель.


