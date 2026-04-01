Турфирма выплатит братчанину 350 тысяч рублей за сорванную экскурсию во Вьетнаме

Жителю города Братска удалось отсудить у ООО «Анекс Туризм» компенсацию за сорванную экскурсию во Вьетнаме. Компания заплатит сумму, в которую включены стоимость турпродукта, проценты за пользование чужими деньгами, неустойка, компенсация морального вреда и штраф, сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Иркутской области.

Согласно материалам дела, заявитель оформил у туроператора двухдневный тур на за 1400 долларов США. Он охватывал маршрут, пролегающий через Нячанг, Ханой, бухту Халонг и завершающийся возвращением в Нячанг. Помимо авиаперелетов, перемещений и морского круиза, были предусмотрены ознакомительная прогулка по столице Вьетнама с посещением буддийского святилища Чан Куок, проезд по живописному проспекту Тхань Ньен, возможность совершить покупки в одном из популярных торговых центров и ужин в ресторане.

Однако по факту прибытия в Ханой путешественникам сообщили об отмене запланированной обзорной экскурсии по городу и ужина. В связи с этим заявитель принял решение аннулировать тур и потребовать полного возмещения уплаченной суммы. Туркомпания предложила лишь частичную компенсацию, рассчитанную с учетом понесенных ею фактических издержек, что не удовлетворило клиента, в результате чего он инициировал судебное разбирательство.

Суд пришел к выводу о наличии факта нарушения условий договора со стороны исполнителя. Следовательно, истец имел право отказаться от поездки и потребовать возврата денег. Попытки ответчика оспорить данное решение оказались безуспешными. В итоге он должен будет заплатить 350 тысяч рублей за сорванную поездку.