Питьевую воду из Иркутской области признали лучшей в России

Производители питьевой и минеральной воды из Иркутской области стали победителями и призерами в нескольких номинациях российского конкурса качества воды и безалкогольной продукции «РОСГЛАВВОДА – Главная Вода России». Об этом сообщили в региональном правительстве.

ООО «Целебный источник» из Усть-Илимска стало абсолютным победителем в сегменте «Лечебно-столовая минеральная вода без газа», получив золото. Иркутское ООО «Вода Байкала» заняло второе место в категории «Питьевая вода без газа», а ООО «Байкал», также из Иркутска, пополнило копилку наград бронзой в той же номинации.

Эксперты оценивали образцы по ключевым показателям: от химического состава и микробиологической чистоты до физических и биологических свойств. Особое внимание уделялось органолептическим характеристикам – вкусу, запаху и прозрачности.

Всего в конкурсе приняли участие 157 образцов от 60 предприятий России. Дегустацию проводили 33 эксперта, представляющих научное и деловое сообщества.

Торжественная церемония награждения победителей состоится 15 апреля в Москве на площадке Международной выставки оборудования, ингредиентов и упаковки для производства напитков Bevitec.