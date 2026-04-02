«Цифровой железный занавес»: Минцифры готовит тотальную блокировку VPN и платный зарубежный трафик
Существенное ограничение: Минцифры признало, что iPhone невозможно проверить на VPN
«Как тараканы в ядерную зиму»: как бизнес адаптируется к блокировке Телеграма и потере трафика
«Бизнес возвращается на собственные сайты» – Антон Паймышев
Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 2 апреля: 11 945,3096 руб/1 г золота и 188,4100/1 г серебра

ЦБ РФ с 2 апреля установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 11 945,3096 руб.
  • 1 грамм серебра - 188,4100 руб.
  • 1 грамм платины - 4 945,7300 руб.
  • 1 грамм палладия - 3 753,3601 руб.
Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 114,0004 р. (0,96%).
Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 3,5900 р. (1,94%).
Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 69,8100 р. (1,39%).
Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 17,8300 р. (0,48%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
