20% застройщиков в России рискует не погасить кредит

Президент НОСТРОЙ Антон Глушков сделал заявление о положении дел в строительной отрасли. Как комментирует Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global, речь идет о том, что около 20% застройщиков рискуют не погасить кредиты.

«Причина — недостаток средств на счетах эскроу», — поясняет эксперт, уточняя, что это отражает нарастающее давление на отрасль. По словам Чернова, речь идет о проектах, реализуемых по механизму проектного финансирования, где ключевым источником возврата долга выступают средства дольщиков.

Аналитик обращает внимание, что распроданность жилья снижается. «В крупнейших городах за последние месяцы она сократилась еще на 1,5–2%, а по проектам с вводом в 2027 году может опуститься до 32–35%», — приводит данные эксперт.

Основную причину этой динамики Чернов видит в ослаблении спроса в условиях высоких ставок и ужесточения требований к ипотечным заемщикам. «Денежный поток на счета эскроу замедляется, но обязательства перед банками зафиксированы», — отмечает он. В результате, по словам аналитика, расширяется разрыв ликвидности, который особенно чувствителен для проектов с низкой маржой и высокой долговой нагрузкой.

При этом Чернов подчеркивает, что системных рисков для дольщиков сейчас нет. «Банки продолжают финансировать строительство, и большинство объектов будет достроено», — уточняет эксперт. По его мнению, основные негативные последствия касаются самих девелоперов: рост долговой нагрузки, давление на рентабельность и потенциальная консолидация рынка в пользу крупнейших игроков.

«В ближайшие 6–12 месяцев ситуация будет зависеть от динамики ставок и восстановления спроса», — полагает аналитик. Чернов добавляет, что базовый сценарий предполагает постепенную стабилизацию распроданности ближе к концу года на фоне ожидания более заметного снижения ключевой ставки. «Но точечные дефолты и уход слабых игроков с рынка остаются весьма вероятными», — заключает Владимир Чернов.