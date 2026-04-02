«Магнит» уходит в минус: крупнейший ритейлер России получил исторический убыток впервые за 20 лет

Один из крупнейших российских ритейлеров, «Магнит», по итогам 2025 года получил чистый убыток в размере 22,5 млрд рублей. Это произошло впервые за более чем 20-летнюю историю компании. Несмотря на рост выручки на 13% (до 3,05 трлн рублей), расходы компании выросли непропорционально, сообщает РБК.

Основной удар по бюджету нанесли два фактора:

Обслуживание долга: Расходы на выплату процентов выросли на 74% (с 94 до 164 млрд рублей) из-за высокой ключевой ставки. Инвестиции: Компания провела рекордную экспансию — открыла более 2,5 тыс. новых магазинов, обновила 3,1 тыс. точек и приобрела сеть «Азбука вкуса».

В пресс-службе «Магнита» заверили, что финансовое положение устойчиво, а убыток операционного юрлица (АО «Тандер») связан именно с инвестициями в будущее развитие и ужесточением денежно-кредитной политики.