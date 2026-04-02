Рубль стабилизировался: аналитики объяснили причину укрепления валюты

В среду, 1 апреля, российская валюта укрепилась после слабого старта торгов. Рубль подорожал, приблизившись к максимумам недели, после чего перешёл к консолидации в «зелёной зоне», избежав глубокой коррекции.

По мнению аналитиков «БКС Мир инвестиций», текущая стабильность курса обусловлена рыночным равновесием. Эксперты отмечают, что на рынке не произошло существенных изменений в потоках иностранной валюты, а ключевые внешнеторговые факторы остаются сбалансированными.

«Вероятно, российская валюта продолжит консолидироваться», — прогнозируют в БКС.

Что касается юаня, то пара CNY/RUB пытается удержаться от падения ниже нижней границы диапазона последних сессий (11,68–11,87 руб.). До конца недели эксперты ожидают разнонаправленную динамику: курс, скорее всего, останется в пределах коридора 11,63–11,99 руб.

На внебиржевом рынке курс доллара торгуется на уровне 80, 34 руб., юаня – 11,68 руб.