Российская нефть уже давно торгуется выше ценового потолка

По сообщению Bloomberg, США ведут консультации с союзниками о временном смягчении санкций против российской нефти. Как отмечает Наталья Мильчакова, аналитик Freedom Finance Global, до сих пор Вашингтон самостоятельно принимал решения о санкциях в отношении российской экономики или отдельных физических или юридических лиц.

«На днях американский Минфин отменил ограничения на работу некоторых российских контейнеровозов», — приводит пример эксперт. По словам Мильчаковой, кроме того, до 11 апреля действует разрешение на продажи российской нефти, находящейся в море.

Аналитик обращает внимание, что на этом фоне Филиппины после пятилетнего перерыва приобрели около 2,5 млн баррелей легкой нефти ESPO. «А Южная Корея закупила не только некоторое количество сырой российской нефти, но и продукты ее первичной переработки», — добавляет она.

Мильчакова поясняет, что Белый дом разрешил третьим странам операции с российской нефтью, поскольку многие из них столкнулись с дефицитом на фоне перекрытия Ормузского пролива. «Сами Штаты из-за резкого роста цен на топливо предпочитают перерабатывать нефть внутри страны, чтобы снизить цены на бензин», — уточняет эксперт.

По мнению аналитика, не исключено, что, пока нефть стоит $90–100 за баррель, Штаты могут предложить ЕС отменить потолок цен и получить согласие на этот шаг. «Это способно оказать сдерживающее влияние на инфляцию», — считает Мильчакова.

Эксперт подчеркивает, что для России это решение не будет иметь важного значения. «Импортеры давно покупают у нее Urals по $83–84 за баррель, а легкие сорта — и по $100», — поясняет она.

«Даже в случае завершения иранского конфликта в ближайшие недели прогнозируем стабилизацию цен на нефть в текущем году», — говорит Мильчакова. По ее оценке, это позволит России заработать от 1,5 до 3 трлн руб. дополнительных нефтегазовых доходов и сократить дефицит бюджета.