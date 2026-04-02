Новости

Инфляция пошла на спад: Росстат зафиксировал замедление роста цен в России

В России зафиксирована позитивная тенденция: рост потребительских цен продолжает замедляться. По данным Росстата, с 24 по 30 марта инфляция составила 0,17%, что ниже показателя предыдущей недели (0,19%).

Годовая инфляция также демонстрирует снижение, опустившись к 30 марта до отметки 5,86% (неделей ранее она составляла 5,99%).

На этом фоне Банк России сохраняет курс на смягчение денежно-кредитной политики. В марте регулятор уже снизил ключевую ставку на 0,5 п. п. — до 15%. При этом ЦБ отметил рост неопределенности из-за внешних факторов.

В ближайшее время решение по ставке будет зависеть от трех ключевых факторов:

  • Устойчивость текущего замедления инфляции.
  • Динамика инфляционных ожиданий населения.
  • Оценка рисков со стороны внешних и внутренних условий.

/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное
Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес