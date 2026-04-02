«Яндексу» бросили вызов: Wildberries купил «Ситимобил» и «Таксовичкоф»

Wildberries и Russ консолидируют рынок такси: что будет с «Ситимобил», «Таксовичкоф» и «Грузовичкоф»

Объединенная компания Wildberries & Russ (РВБ) расширяет экосистему, приобретая сразу три крупных сервиса: агрегатор такси «Ситимобил», а также сервисы «Таксовичкоф» и «Грузовичкоф». Об этом сообщает РБК.

Эксперты, опрошенные изданием, отмечают, что эти активы находились в стагнации и остро нуждались в сильном партнере для дальнейшего развития. Однако аналитики скептически оценивают их шансы в борьбе с доминирующим на рынке «Яндексом».

Сделка подкреплена значительными инвестициями: в начале марта ООО «РВБ» привлекло 15,9 млрд рублей через выпуск коммерческих облигаций (из лимита в 30 млрд рублей). Это свидетельствует о серьезных планах нового владельца по трансформации приобретенных компаний.