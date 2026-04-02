«Миссия выполнена»: Трамп готовится объявить о победе в Иране и переложить ответственность на НАТО

Президент США Дональд Трамп сегодня ночью обратится к нации, чтобы объявить о скором завершении военной операции в Иране, передаёт РБК. По данным Politico и The Wall Street Journal, глава Белого дома заявит о достижении всех поставленных целей и намерении вывести страну из конфликта в течение двух-трёх недель.

Ключевые тезисы выступления:

Завершение операции: Трамп подтвердит, что главная цель — не допустить появления у Ирана ядерного оружия — достигнута.

Перекладывание ответственности: Президент переложит на союзников по НАТО обязанность по разблокировке Ормузского пролива, через который осуществляются поставки нефти. Источники отмечают, что Трамп крайне недоволен отсутствием поддержки со стороны Европы и всерьёз рассматривает выход США из альянса.

Политический контекст: Обращение станет попыткой Трампа успокоить общественность на фоне роста цен на нефть и падения рейтингов из-за непопулярной войны.

Издания подчёркивают, что для президента, известного своей импровизацией, чтение заранее подготовленной речи с телеэкрана станет серьёзным вызовом.

Напомним, совместная операция вооруженных сил Израиля и США против ключевых объектов Ирана началась более месяца назад, утром 28 февраля. Иран незамедлительно отреагировал массированными запусками ракет и беспилотников по территориям Израиля. МИД Ирана выразил решительное осуждение агрессии США и Израиля, обозначив её как военное нападение и потребовав вмешательства ООН и международного сообщества для восстановления порядка и стабильности. Одновременно поступили сообщения о нанесенных ударах по американским военным базам в регионе Персидского залива. Лидер Ирана Али Хаменеи был убит утром 28 февраля в ходе совместной операции США и Израиля в своей резиденции.